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Başkan Kalaycı: “Temiz bir çevre ve temiz bir Karaman için hepimize büyük görevler düşüyor”

KARAMAN HABERLERİ  | 18.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi.Şantiyeyi ziyaret eden Başkan Kalaycı, personelle çorba içerek sohbet etti ve çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi.
Şantiyeyi ziyaret eden Başkan Kalaycı, personelle çorba içerek sohbet etti ve çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği hizmetlerden memnun olduğunu belirten Kalaycı, “Karaman’daki 57 mahallenin temizliği için büyük çaba gösteren tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre ve temiz bir Karaman için hepimize büyük görevler düşüyor. Bir kişi tek başına bir şey yapamaz ama bizler bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte birçok şeyi başarıyoruz. Karaman halkı bizlere bu şehri emanet etti ve bizler de çok çalışarak bu emanete sahip çıkacağız. Hep birlikte el ele vererek daha temiz ve güzel bir Karaman için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de, istek ve taleplerini dinleyerek kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkür etti.

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Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
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