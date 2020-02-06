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Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızı zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz”

KARAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, vatandaşları acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor.Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Karaman Belediyesi olarak, insan odaklı belediyecilik ilkemiz gereği, vatandaşlarımızın gündelik hayatını kolaylaştırmayı, her zaman halkın yanında olmayı ilke edinerek hizmet veriyoruz.

Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızı zor günlerinde yalnız bırakmıyoruz”

Karaman Belediyesi, vatandaşları acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor.
Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Karaman Belediyesi olarak, insan odaklı belediyecilik ilkemiz gereği, vatandaşlarımızın gündelik hayatını kolaylaştırmayı, her zaman halkın yanında olmayı ilke edinerek hizmet veriyoruz. Bu anlamda, hemşehrilerimizi acılı günlerinde de yalnız bırakmıyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize cenaze nakil hizmetinin yanı sıra, defin işlemlerinde de yardımcı oluyoruz. Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğümüzde; cenazeler için mezar yerleri ve definde kullanılmak üzere kapak taşları hazırlanıyor ve gelen taleplere göre taziye çadırları kuruluyor. Bununla birlikte ekiplerimiz mezarların, şehir genelinde bulunan türbelerin temizliğini, bakımını ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca cami temizliği ve kent mezarlıklarında çevre ve peyzaj düzenlemelerini de titizlikle yürütüyoruz. Zor ve acılı günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların acısını paylaşmak en asli görevlerimizden birisidir” dedi.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Karaman Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Gürel Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Hayat Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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