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Başkan Kaplan, Kızılcabölük Mahallesinin en önemli sorununa el attı

AYDIN HABERLERİ  | 17.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

Koçarlı İlçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde başlayan yol yapım çalışmasında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kolları sıvadı.

Koçarlı İlçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde başlayan yol yapım çalışmasında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kolları sıvadı. Vatandaşlarla birlikte yol yapım çalışmasına katılan Başkan Kaplan, köylülerle birlikte kürek sallayınca gönülleri fethetti.

Kızılcabölük mahallesinde Koçarlı belediyesi ve vatandaşlar tarafından başlayan yol yapım çalışmasında yerinde incelemelerde bulunmak için giden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan vatandaşla birlikte çalışmalara katıldı. Tüm ekibinin kendisine eşlik ederek yol çalışmasına katılması üzerine “Helal olsun Başkan” diyen vatandaşlara Başkan Kaplan, "Biz bu yola ’Belediye İşi Gönül işi’ sloganı ile çıktık. Bu yolda ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bir olursak her işin altından kalkarız. Bu yolda ön safhalarda vatandaşlarımız ve ekibimin yanındayım. Sizler için çalışmak alın teri dökmek benim için şereftir" dedi.

Başkan Kaplan, ayrıca Kızılcabölük’te yaşayan gençlerin internet erişimi konusunda yaşadıkları sıkıntıyı da çözeceğini belirtti. köyün gençleri başkandan aldıkları müjde ile mutlu oldu.

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