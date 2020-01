Başkan Karaca FTSO’yu Ziyaret Etti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı (FTSO) ziyaret ederek, Fethiye iş dünyasının beklentilerini aldı, görevde olduğu 9 aylık dönemde yaptıkları hakkında bilgi verdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ile birlikte 14 Ocak 2020 Salı günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan Karaca’yı FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcısı Kemal Hıra Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tufan, Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk, Şevket Süreyya Gürol, Emre Başaran, FTSO Meclis Üyesi Aydın Ertemli, FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu kapıda karşıladı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Alim Karaca geciken iade-i ziyaret dolayısıyla FTSO yönetiminden hoşgörü isteyerek, “9 aylık süreç bizim için gerçekten zor bizim bir dönemdi. Bu süreçte Fethiye Belediyesi içinde finansı dengeledik, 44 milyon borç ödedik. Gerek Belediye’ye yapılan ziyaretler gerekse gece geç saatlere kadar süren çalışmalar nedeniyle sizlere gelemedik, sizlerden özür diliyoruz. Ama artık ben Belediye’den çıktım, alanlardayım. Dün sanayideydim. Bugün buradayım. Sizleri sık sık ziyaret edeceğiz, sizleri dinleyeceğiz. Her yerde Ticaret ve Sanayi Odamızın yanındayız. Fethiyemiz için çözüm üretme noktasında hep beraber çalışacağız. Fethiye için yapılacak çok şey var. Her konuda ve her icraatımızda Fethiyemizin menfaatini düşünerek hareket edeceğiz.” diye konuştu.

İş dünyasının sorunları görüşüldü

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı da, Belediye Başkanı Alim Karaca’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biliyoruz Yoğun bir tempoda Fethiye için çalışıyorsunuz. Ayağınıza sağlık.” dedi. Fethiye iş dünyasının ve FTSO üyelerinin çözüm bekleyen konularının ele alındığı ziyarette, Belcekız Palajı’nın işletmesinin yamaç paraşütünde iniş güvenliğinin sağlanması amacıyla FTSO’ya verilmesi, Hayvancılık İhtisas OSB kurulması, Kayaköy’de mübadele müzesi kurulması, Fethiye alabalığının tanıtımı, ikinci el araç alım satımı yapanların talep ettiği galericiler sitesinin yapılması, arıtma tesisi, Göcek’teki çekek yeri ve marinalar, Körfez temizliği paspaturun güzelleştirilmesi gibi birçok konu görüşüldü.

Belcekız Plajı için önemli olan uçuş güvenliği

Başkan Alim Karaca, Belcekız Plajı’nın işletmesinin MUÇEV’den alınarak FTSO’ya verilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; “MUÇEV bu konuda ısrarlı ama sadece Belcekız Plajı’nın değil tüm plajlarda gelirin Fethiye’de kalması gerekir. Ondan önemlisi iniş güvenliğinin sağlanması.”

FTSO Başkanı Osman Çıralı da Babadağ’da uçuş güvenliğinin sağlandığını ancak yamaç paraşütü inişlerinde alandaki yoğunluk nedeniyle çok sayıda kaza yaşandığına dikkat çekerek, “Gelir önemli değil bizim için Belcekız Plajı’nda iniş güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Hayvancılık OSB için Belediye’nin de katkıda bulunmasını isteyen Osman Çıralı, bu konuda Başkan Karaca’dan olumlu yanıt aldı. Çıralı ayrıca alabalık üreticilerinin tanıtıma yönelik talebini ile galericilerin yer konusundaki taleplerini Belediye Başkanı Karaca’ya iletti.

Alim Karaca, arıtma tesisinin kapasitesinin iki katına çıkarılacağını belirten Alim Karaca, Belediye’nin faaliyetleri hakkında bilgi verirken şu bilgeleri aktardı:

“Göcek’te kapalı pazar yeri yaptık. Üzümlü sosyal tesisini bitirdik. Faralya’nın sosyal tesisini bitirdik. Halk evini açtık. Patlangıç’taki pazar yerini kendi elektriğini üreten pazar yeri ihalesine çıkıyoruz. Problemli bütün asbest borularını değiştirdik. Dekoratif sokaklara önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Tuzla Mahallesi’nin alt yapısı bitti. Foça Mahallesi tam anlamıyla şantiyeye döndü. 8 bin 500 metre çürüyen sağlıksız asbest borularını değiştiriyoruz. Elektrik hatlarını yerin altına alıyoruz. Dolgu sahasında tamamen elektrik hatlarını yerin altına alıyoruz. Bunların hepsi bu yıl olacak. Bunların hepsini de önceki yıllara oranla daha düşük maliyetlerle gerçekleştiriyoruz. 44 milyon lira borç ödedik. Fethiye en iyisine layık. Fetiye için yapılacak şeylerde siyaset olmaz. Fethiye’nin menfaatini düşünerek hareket ediyoruz.”

Ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sonra erdi.