Başkan Karataş ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak Tortum ilçesinde istişare toplantısı yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, Covid -19 sebebiyle ara verilen istişare toplantılarına, normalleşme dönemi başladıktan sonra Tortum’da Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Karataş, “Covid-19 virüsü sebebiyle ara vermiş olduğumuz toplantılarımıza, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinden sonra devletimizin almış olduğu tedbir ve kurallar çerçevesinde, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak toplantılarımızı devam ettireceğiz. Çünkü bizim aklımız, fikrimiz ve gönlümüz hep Türkiye’dir. Çalışmalarımızda hep bu yöndedir. Amacımız ülkemizi ve partimizi hak ettiği en yüksek noktaya getirmektir. Bunun içinde devletimizin almış olduğu tedbirleri uygulayarak, bundan sonraki gerçekleştireceğimiz istişare toplantılarımızda vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya gelerek sorunları ve dilekleri hakkında bilgiler alarak çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamada da olduğu gibi seçimler Haziran 2023’te zamanında yapılacaktır. Hedefimiz, bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi ‘2023 lider Ülke Türkiye’ vizyonunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, bu minval üzere çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Erzurum genelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareket Partisini hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisinin sevdası Türklük ve Türkiye’dir. Ne istiyorsak Türk milletinin tarihi çıkarı ve yararı içindir. Hiçbir güç Türkiye’nin yükseliş ümitlerini, büyümesini ve güçlenmesini engelleyemeyecektir” açıklamalarında bulundu.

Başkan Karataş, daha sonra toplantıya katılan ilçe başkanlarına tek tek söz hakkı vererek ilçelerinin durumları ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

