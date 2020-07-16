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Başkan Karataş’ tan taziye mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş, Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen uçak kazasında ve Siirt’te teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman emniyet mensuplarımız için bir taziye mesajı yayınladı.Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:“Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na çarparak kaza kırıma uğramıştır.

Başkan Karataş’ tan taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş, Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen uçak kazasında ve Siirt’te teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman emniyet mensuplarımız için bir taziye mesajı yayınladı.
Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağımız Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı’na çarparak kaza kırıma uğramıştır. Keşif uçağında vatan görevi yapan ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi kahraman emniyet mensubu kardeşlerimiz şehit olmuştur. Ayrıca Siirt il Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda teröristlerle girilen sıcak çatışma esnasında iki özel Harekat polisimiz şehit, ikisi de yaralanmıştır. Acımız büyük, üzüntümüz ifadesizdir. Aziz şehitlerimize Yüce Allah’ tan rahmet, ailelerine, tüm emniyet teşkilatına ve büyük Türk milletine başsağlığı diler, tedavi altında olan kahraman kardeşlerimize de acil şifalar dilerim.”

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