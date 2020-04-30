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Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

MHP İl Başkanı Naim Karataş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde gücünü gayretinden, çalışkanlığından ve emeğinden alan, bu mücadeleyi sergilerken alnından ter akıtan hayatımızın birçok alanında hayati rol alan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı

MHP İl Başkanı Naim Karataş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde gücünü gayretinden, çalışkanlığından ve emeğinden alan, bu mücadeleyi sergilerken alnından ter akıtan hayatımızın birçok alanında hayati rol alan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 1 Mayıs, samimi ve iyi niyetli gayretleriyle, değişik meslek ve iş kollarına mensup işçi kardeşlerimiz için aslında bir gurur günüdür. Devletin ve milletin varlığını idame ettirmek ve hak ettiklerini alın terlerini dökerek elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanlar, milli gelirimizi sürekli ayakta ve dipdiri tutanlar için bugün gurur günüdür. Çalışma ortamlarındaki zorluğun her türlüsüne göğüs geren, yedikleri her lokmayı alın teriyle kazananların her zaman yanındayız. En büyük arzumuz tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin refah düzeylerinin yükselmesi ve yaşam kalitelerinin artması, sosyal ve ekonomik çalışma koşullarının en üst düzeyde olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün toplumsal dayanışmaya, huzura, barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyor, çalışanlarımıza ve tüm işçi kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”

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