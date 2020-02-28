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Başkan Karataş’tan taziye mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 28.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlib’de hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Karataş’tan taziye mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İdlib’de hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sınır hattımızın Suriye yakasında insani felaketler seriye bağlanmış, katliamlar dehşet verici bir seviyeye tırmanmıştır. Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, resmen şiddet ve cinayet makinesi haline gelmiştir. İdlib’de Esad güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit, 32 kahraman askerimizin de yaralanması bizleri bir kez daha derinden yaralamıştır. Bu Katiller döktükleri kanın bedelini Allah’ın izniyle er yada geç ödeyeceklerdir. Esad rejimi yıkılmadan ve cezası verilmeden Suriye’ye huzur ve güven kesinlikle gelmeyecektir. Barış ve huzur arayan mazlumların arkasında Türkiye ve Türk milleti vardır. İdlib ’de vahşet senaryosu yazan, insan canına ve tarihsel mirasa kast eden kim varsa karşılarında mutlaka Türkiye’yi ve Türk milletini bulacaklardır. Bu vesileyle İdlip’ de Şehit olan Kahraman Askerlerimize Yüce Allah’ tan rahmet, yaralanan Kahraman Askerlerimize de acil şifalar dilerim.’’

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