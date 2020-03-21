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Başkan Kayda’dan ’Evde kal’ çağrısı

MANİSA HABERLERİ  | 21.03.2020 10:55 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Kayda, "evde kal" çağrısında bulundu.
Ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs vakalarına karşı zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, devletin ve Sağlık Bakanlığının aldığı tüm tedbirlere uyulmasını istedi. Salihli’de Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile birlikte hükümetin aldığı tüm tedbirleri harfiyen uyguladıklarını belirten Başkan Kayda, şunları söyledi: “Salihli Belediyesi olarak toplum sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Özellikle kamusal alanlar ile toplumsal kullanım alanlarında insan sağlığını tehdit eden virüs ve bakterilere karşı ilçemizdeki tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında ilaçlama yaparak yeni tip korona virüse karşı etkin önlemler alıyoruz. Toplum ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasını önlemek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Mümkün olduğunca kalabalık yerlerden uzak durmalıyız ve mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamalıyız. Halk sağlığı açısından toplu yaşanılan yerler ile ortak kullanım alanlarında temizlik ve el hijyenine çok dikkat ederek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 14 kurala mutlaka uymalıyız. Yurt dışı bağlantısı olan insanlarımızdan 14 günlük karantina kuralına mutlaka uymalarını istiyorum. Ülke olarak kenetlenmeliyiz ve hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız tarafından virüse karşı alınan tüm önlemlere de mutlaka riayet etmeliyiz. Birlikte mücadele ederek bu salgın hastalıktan korunabiliriz”

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