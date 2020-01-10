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  4. Başkan Kestelli: "2023 hedefi tarımsal büyüme ile olacak"

Başkan Kestelli: "2023 hedefi tarımsal büyüme ile olacak"

İZMİR HABERLERİ  | 10.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluşmasında, Türkiye’nin 2023 hedefine teknolojik tarımsal üretim ile girmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ülkemizde 2023 hedeflerine ilerlerken başlatılacak nitelikli üretim seferberliğinin merkezine tarım ve hayvancılığı koymak zorundayız.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluşmasında, Türkiye’nin 2023 hedefine teknolojik tarımsal üretim ile girmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ülkemizde 2023 hedeflerine ilerlerken başlatılacak nitelikli üretim seferberliğinin merkezine tarım ve hayvancılığı koymak zorundayız. 2023 hedefi tarımsal büyüme ile olacak" dedi.
Belirli aralıklarla iş dünyası ile kent ve ülke ekonomisine katkı koyacak projeleri ele almak üzere buluşma toplantıları gerçekleştiren İzmir Medya Platformu, bu kez İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde bir araya geldi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve borsa yöneticilerinden oluşan ekip, buluşmada platform üyelerine 2019 yılı ekonomik değerlendirmesini yaptı ve 2020 beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.
İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, iş dünyası ile buluşarak medya olarak kente katkı koyacak projelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, kurum olarak kentin her türlü sıkıntıyı ortak akıl ile aşılabileceğine inandıklarını vurguladı. Kestelli, bu gibi buluşmaların ortak sinerji oluşturmak ve kente katkı sağlamak adına çok kıymetli bulduğunu ifade ederek, "Ülkemizde 2023 hedeflerine ilerlerken başlatılacak nitelikli üretim seferberliğinin merkezine tarım ve hayvancılığı koymak zorundayız. 2023 hedefi tarımsal büyüme ile olacak. Ülkemizin trilyon liralık ilk bütçesi aralık ayında meclisten geçti. 2020 bütçesinde tarım desteklerinin yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar liraya ulaşacak olması oldukça sevindirici; ancak kıt kaynaklarımızın maksimum verimle kullanımı, örneğin; pamuk gibi stratejik ürünlerimizin üretim gücünün artmasına katkı vermesi büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020 yılında temel stratejisini; ’Su odaklı destekleme politikası, sözleşmeli üretim, Sera A.Ş., kooperatif marketleri ve arazi bankacılığı’ üzerine kurguladığını açıkladı. Bütün bu uygulamaların tarımda üretim ve ticaret dengelerini nasıl değiştireceğini ortak akılla gözlememiz ve varsa aksayan yönlerini birlikte düzeltmemiz şart. Umarım 2020 yılı Türkiye ekonomisi için sıkıntıların sona erdiği ve sürdürülebilir büyüme hedefine yürüdüğümüz güzel bir yıl olur" diye konuştu.
Işınsu Kestelli, yüksek büyüme yerine sürdürülebilir büyümenin ülke adına daha hayırlı olduğunun da altını çizerek, "Son yıllarda yaşadığımız acı deneyimler bize ne pahasına olursa olsun yüksek büyümenin değil, sürdürülebilir büyümenin daha hayırlı olduğunu gösterdi. Küresel ekonomiye baktığımız zaman en küçüğünden en büyüğüne tüm ülkelerin kendi üretimini korumak için yoğun bir çaba içinde olduğunu görüyoruz" dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsanın hali hazırda yürüttüğü projelere de değinerek medya platformu üyelerinin sorularını yanıtladı.

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