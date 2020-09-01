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Başkan Kılca, maske ve broşür dağıttı, uyarıda bulundu

KONYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin farklı yerlerine stantlar kurarak halkı salgın ve salgınla mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin farklı yerlerine stantlar kurarak halkı salgın ve salgınla mücadele konusunda bilgilendiriyor. Büyük takdir toplayan stantları Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaret etti.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi, korona virüsle mücadele kapsamında halkın yoğun bulunduğu şehrin farklı yerlerinde stantlar kurdu. Konya Hükümet Meydanı, Mevlana Meydanı ve Karatay Belediyesi hizmet binası önlerine kurulan stantlarda Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ahmet Babuççu ve konsey görevlileri, vatandaşlara hem bilgilendirici broşür hem de maske dağıtıyor. Dezenfektan aparatları sayesinde vatandaşların ellerini dezenfekte de edebildiği stantlar takdir topluyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Kent Konseyi’nin Hükümet Meydanında açtığı standı ziyaret ederek konsey başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Duyarlı davranışları ve projeleri dolayısıyla Karatay Kent Konseyine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, bu tür projelerin zorlu sürecin aşılmasına önemli katkılar yaptığını belirtti.
Yaklaşık 7 aydır hep birlikte zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler de pandemi sürecinde gerek esnafımız gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmanın gayreti içerisinde olduk. Konyamızın bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi adına önemli çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Karatay Kent Konseyimiz de ilçemizin üç farklı noktasına kurduğu bu stantlarla vatandaşı hem bilgilendirici faaliyette bulunuyor hem de hemşehrilerimize maske ve broşür dağıtıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu zorlu süreç tamamlana kadar sağlığımızı korumak için birlikte hareket etmeye ve manevi olarak da omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu dönemde biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan da Türkiye’nin korona virüse karşı verdiği çetin mücadeleden başarılı çıkılmasının tek şartının tedbir almak olduğuna vurgu yaparak, bu konuda yürüttükleri projenin bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Arslan, projede kendilerine destek olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve Karatay Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti.

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