YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara’yı evlerinde ziyaret etti.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara’yı evlerinde ziyaret etti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminde gazi olan Metin Ayvaz, Halit Şener ve Recep Kara’yı evlerinde ziyaret eden Başkan Hasan Kılca ve Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ziyaretlerde bir süre gaziler ve aileleriyle sohbet ederek o geceyle ilgili yaşananları konuştu.

“Milletimiz sizlere daima minnettar kalacak”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletini kararlı ve dik duruşu sayesinde 15 Temmuz akşamı hainlerin büyük bir darbe aldığına vurgu yaparak böylece o karanlık gecenin aydınlık bir geleceğe dönüştüğünü söyledi. Başkanı Hasan Kılca, “15 Temmuz 2016 gecesinde ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler, birlik olup devletin ve milletimizin silahları ile halkın iradesi ile seçilmiş yönetime darbe vurmak, yıkmak istediler. Ancak bu hain darbe girişimi devletin ve milletin dik ve kararlı duruşu ile bertaraf edildi. Milletin silahını millete yönelten o alçakların hesaba katamadığı bir şey vardı. Kahraman Türk halkı o gün ölmek için çok güzel bir gün anlayışı ve şuuru ile her şeyi göze alarak tanklara ve alçakların üzerlerine yönelttiği silahlara kafa tuttu. Aziz milletimiz o hain ve alçaklara geçit vermedi. O hain gecede korkusuzca ülkemizin geleceği için milletimizle bir ve beraber olarak mücadele veren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. 16 Temmuz sabahına daha güçlü bir Türkiye sabahına uyanmamızı sağlayan şehitlerimize rahmet diliyor, bütün gazilerimize ve aziz Türk milletine bir kez daha minnetlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, günün anısına gazilere Mevlevi/Gelibolu Sancağı hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:32
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Berker Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Gülis Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.