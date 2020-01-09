Başkan Kileci’den Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, güçlü bir demokrasi için güçlü basının şart olduğuna dikkat çekti.

Başkan Kileci mesajında, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan Türk basınının bu özel ve önemli gününü kutluyorum" ifadelerini kulandı. Kileci, mesajın devamında ise "Biliyorsunuz gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar kazandıran 212 Sayılı Yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile birlikte, ülkemizde her yıl 10 Ocak ’Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanıyor. Tarafsız, özgür, ilkeli ve Basın Ahlak Yasası’na uyan bir medya, toplumsal kalkınmada çok önemli bir yere sahip diye düşünüyorum. Zira gazetecilerimiz bir anlamda bizim gündemimizi belirliyor ve toplumun odağını bir noktada toplayabiliyor. Bizim temennimiz böylesine büyük bir güce sahip gazetecilerimizin ülkenin gündemini çok doğru belirlemesi ve toplumumuzu, asıl sorunları çözmek üzere doğru meselelere kanalize etmesidir. Haber alma özgürlüğümüzün teminatı olan ve mesai saati gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla görev yapan gazetecilerimizin ve tüm basın mensuplarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlarım" ifadelerine yer verdi.



