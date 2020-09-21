Başkan Kılıç: “Terme’ye dair hedeflerimizi istişare ederek hayata geçireceğiz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme’ye dair hedeflerini istişare ederek hayata geçireceklerini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede bulunan yerel medya ile bir araya gelerek görev süresince hayata geçirdiği projeleri ve belediye olarak hedeflerini anlattı.

Hastane kavşağına yeni çözüm

Terme Devlet Hastanesi Kavşağı’nda karayolu daralmasından dolayı yaşanan trafik sorununun da çözümleneceğini dile getiren Başkan Ali Kılıç, “Bu çevrede bulunan hiçbir esnafı, vatandaşı mağdur etmeden kavşak düzenlemesi bu şekilde gerçekleştirilmişti. Karayolları müdürlüğümüzle görüşmelerimiz neticesinde bölgede bulunan itfaiyeyi arka tarafa, camiyi ise oradan yıkarak mevcut itfaiye alanına yeniden inşa edeceğiz. Bununla beraber hastanemizin giriş çıkışında da yoğun trafiğin yaşandığı alana da önlem amacıyla hastane giriş çıkış istikametini değiştireceğiz. Tüm bu işlemlerin ardından karayolunu hastane tarafına genişleterek buradaki sorunu çözmüş olacağız” dedi.

25 metrelik bulvar yolu açılıyor

İlçe merkezinde yaşanan trafik sorununun tek bir nokta etrafında hareket edilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “Vatandaşlarımız yalnızca meydan bölgesine gelerek tüm aksiyonu burada kullanıyor. Bizler, Termemizin çehresini değiştirecek 25 metre genişliğe sahip olacak yeni bulvar yolunu 1 ay içerisinde hizmete sokuyoruz. Bununla beraber yine merkez mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek amacıyla Yunus Emre Mahallesi, Yenidoğan ve Elmalık Mahallelerini kapsayacak şekilde şehir içi hattı kuracağız” diye konuştu.