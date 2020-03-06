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Başkan Kılıç’tan 8 Mart mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kadınların sosyal yaşamın ve aile hayatının vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İslam’da hem de Türk geleneğinde kadına büyük değer verilmiştir” dedi.Başkan Kılıç yayımladığı mesajda, “Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımız değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kadınların sosyal yaşamın ve aile hayatının vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İslam’da hem de Türk geleneğinde kadına büyük değer verilmiştir” dedi.
Başkan Kılıç yayımladığı mesajda, “Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımız değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur. Kadınlarımız, hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve yetiştirdiği evlatlar ile geleceğimizi şekillendiren kutsal varlıklardır. Bizim medeniyetimizin temel direklerinden biri olan kadınlar, asla sosyal hayattan soyutlanamaz. Peygamber Efendimiz asla hanımlarına sert davranmamış, aksine her daim iyi davranarak, şefkatle yaklaşmıştır. Kurtuluş savaşında cephede cephane taşıyan, savaşta askerlerle omuz omuza savaşan şanlı tarihimize isimlerini yazdıran Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı’nın da bir anne bir kadın olduğunu asla unutmamalıyız. Kadına verilen değer, uygar toplum olmanın en önemli göstergesidir. Kadınlarımız, evlatlarımızı taşıyan, dünyaya gelmesine vesile olan ve onları yetiştiren muazzez varlıklardır. Herkes, bu bilinçle kadınlarımıza yaklaşmalı ve davranışlarında ehlisünnet yolundan şaşmamalıdır. Bu vesile ile kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.

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İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
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