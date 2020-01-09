Başkan Kocaispir: "Güzel işler yapacağız"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 2020 yılının Yüreğir için eserlerin hayata geçeceği bir yıl olacağını söyledi.

Yüreğir Belediyesi 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis üyelerine hitap eden Başkan Kocaispir, “2020 yılı inşallah ülkemize, şehrimize, Yüreğir’imize barış, huzur, esenlik getirsin. Yüreğir Belediye Meclisi olarak 2020 yılında hep beraber insanlarımızın hayrına ve faydasına yine güzel işler yapacağız. Yeni yıl insanımızın hayat standardının yükseldiği, eserler noktasında yaptığımız hazırlıkların hayata geçirildiği bir sene olacak inşallah. Hepinize sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

“Adana artık sel, su baskını konuşmamalı”

2019’un son günlerinde Adana’da yaşanan sel felaketine değinen Başkan Kocaispir “Adana’mız 1963 yılından beri en ağır sel felaketini yaşadı. Allah’a şükür ki bir can kaybı yaşanmadı. Fakat Yüreğir’de metrekareye 250, 280 hatta ovada belirli bölgelerde 300 kg yağış düştü. Bunu meteorolojik olarak açıklamak hakikaten çok ürkütücü. Çok yoğun bir yağış aldı. Belki bir ayda düşmesi gereken yağış 36 saatte düştü. Bizler Yüreğir Belediyesi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ile DSİ diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ciddi bir çalışma sergiledik. Maalesef birçok evimizde su baskınları oldu. Kaymakamlığımızın tespitlerine göre 4 bin civarında evimiz, eşyalarımız hasarlı. Temel sorun biliyorsunuz bazı mahallelerimizde yağmur suyu kanalı ile kanalizasyonun ayrı olmaması nedeni ile evlerimizi su bastı. Çok üzüntü vericiydi. Hep sahalardaydık. Sizlerde öyle. Vatandaşlarımıza valiliğimizin, kaymakamlığımızın öncülüğünde bir nakit yardımı yapıldı. Devamı da geliyor. İnşallah rakam daha da yükselecek. Diğer taraftan kurumlarımız ile birlikte dağıtımlar, battaniye, yatak, çekyat yardımı yaptık, halkımızın yanındaydık. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Malumunuz devletimiz yaşanan felaket karşında anında müdahil oldu, ciddi katkı sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ağırladık Adamızda, Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüzü ağırladık. Onlar da olayı sahiplendiler. Büyükşehir Belediyesi 20 milyon lira, afetin en yoğun yaşandığı Yüreğir Belediyemiz 5 milyon lira, Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Ceyhan Belediyeleri olarak hibe yardımları aldık. Hesaplarımıza yattı paralar. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesine 15 milyon lira ek kredi, 2020 yılında yağmur su kanalları yapılması ile ilgili başlangıç olarak 70 milyon lira kredi bakanlıklarımızca çıkarıldı. Umarım ders çıkarır bir daha bu sıkıntıları yaşamayız. Artık Adana’da sel baskınını, evleri su basmasını konuşmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.