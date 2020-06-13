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Başkan Köse’den 45. yıl anısına ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 13.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 12 Haziran 1975 yılında alınan "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" kararının 45.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 12 Haziran 1975 yılında alınan "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" kararının 45. yıl dönümü dolayısıyla o dönemin Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, meclis üyeleri Mehmet Muzaffer Korur ile Hüsnü Dizdar’ı ziyaret etti.
Başkan Köse, Ulukavak ve meclis üyeleri Korur ile Dizdar’a, kendileri için hazırlanan ve üzerinde "Safranbolu’yu dünyaya miras bırakan karara attığınız unutulmaz imzanın anısına, sonsuz şükranlarımla" yazan 45. yıl plaketini, hatıra pullarını ve her bir isim için Safranbolu halkı adına kaleme aldığı mektupları takdim etti.
Başkan Köse, şehir dışında oldukları için Covid-19 süreci nedeniyle ziyaret etmenin mümkün olmadığı diğer iki meclis üyeleri Nurettin Ergül ve Necati Sağlam telefonla arayarak hatıra ve mektuplarının kendilerine iletileceğini belirtti.
Köse, "Ne kadar duygu dolu ve mutlu olduğumu anlatmak zor. Safranbolu’yu dünya uluslarına miras bırakan kıymetli büyüklerime teşekkür etme, onları rehber edinme şansı bulmak çok değerli. Mirasımıza el birliğiyle Safranbolu halkıyla omuz omuza sahip çıkacağız. Bu süreçte ve günümüze kadar emeği geçen yöneticilerimizden halkımıza herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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