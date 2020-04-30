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Başkan Köse’den Emek ve Dayanışma Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Köse, mesajında, 1 Mayıs’ın, emekçinin ve dayanışmanın bayramı olduğunu belirtti.Barış, özgürlük, demokrasi içinde, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşamın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:"Bu yaşam ve refahı sağlayabilmenin en önemli noktası ise demokrasi ve liyakattır.

Başkan Köse’den Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Köse, mesajında, 1 Mayıs’ın, emekçinin ve dayanışmanın bayramı olduğunu belirtti.
Barış, özgürlük, demokrasi içinde, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşamın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Bu yaşam ve refahı sağlayabilmenin en önemli noktası ise demokrasi ve liyakattır. 1 Mayıs’ın hem çalışanlarımızın kendi arasındaki dayanışmayı hem de diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine, ülkemizin huzur, barış ve dayanışma gücüne katkı yapacağına inancım tamdır. Demir Çelik Fabrikası ve işçileriyle, emeğin kenti Karabük’ümüz bunun en güzel örneğidir. Bizler, kıymeti çok büyük olan çalışanlarımızın, bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın geçtiği bu zorlu dönemde çalışan, evine ekmek götüren işçilerimizin de yaptıkları bu kutsal davranış, Emek ve Dayanışma Günü’nün önemine anlam katmaktadır. Ben, gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten, hakkını yedirmemek için mücadele eden fakat hakkıyla da çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum."

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