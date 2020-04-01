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Başkan Koyak: "Çiftçi durursa, hayat durur"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, kesintisiz gıda temini için tarım sektörünün ayakta kalması gerektiğini belirterek, "Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz sahada" dedi.Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumda olası bir karantina veya sokağa çıkma yasağı durumu göze alınarak her türlü olumsuz senaryoya hazırlıklı olunması gereklidir.

Başkan Koyak: "Çiftçi durursa, hayat durur"

Kütahya’nın Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, kesintisiz gıda temini için tarım sektörünün ayakta kalması gerektiğini belirterek, "Halkımız evinde kalsın, çiftçimiz sahada" dedi.
Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumda olası bir karantina veya sokağa çıkma yasağı durumu göze alınarak her türlü olumsuz senaryoya hazırlıklı olunması gereklidir. Zirai üretimde; her türlü tarımsal girdi temini, işçi sevkiyatı ve sağlığını koruma, tarım ürünleri hasad ve pazarlama zinciri ile gıda ihtiyacını karşılayacak temel gıda ürünlerindeki üretimin durmaması için şimdiden iyi bir organizasyon yapılmalıdır. Sağlıklı beslenmek için gıdaya, gıda temini için de tarımsal üretimin kesintiye uğramadan üretime devam edilmesinin zorunluluğu vardır. Her türlü kötü senaryoya tarımsal üretimin devamı açısından da hazırlık yapmalı ve organizasyon planları hazırlamalıyız.
Başkan Koyak, açıklamasında, topyekün mücadelede öncü birliklerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Ancak sağlığımızı korumak ve sosyal düzenin sağlanması için kesintisiz gıda temini de tarım sektörünün ayakta kalması ile mümkün olabilir. Bu nedenle bu mücadelenin arka planındaki çiftçimizin üretim kabiliyetini de takdirle karşılamak gerekir. İnanıyorum ki ülkemiz bu kötü günleri de dayanışma ve birlikte hareket etme kültürü ile en kısa zamanda ve en az kayıpla aşacaktır. Çiftçimiz, halkımızın kesintisiz gıda ihtiyacı için sahadadır. Çİftçimiz toplumu aç bırakmaz. Çünkü, çiftçi durursa hayat durur" ifadelerini kullandı.

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