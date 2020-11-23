Başkan Mehmet Cabbar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar, Mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için gece, gündüz demeden çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, tarihimize ve milli kültüre bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakarlıkla çalışan, öğretmenlerimize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde de, öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için sürekli çaba sarf etmekte. Her koşulda, çocuklarımızın geleceğini düşünen fedakar öğretmenlerimizin, Develi Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

