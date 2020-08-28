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Başkan Oktay’ın 30 Ağustos mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Başkan Oktay’ın 30 Ağustos mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Oktay mesajında Büyük Zafer’in Türk milleti için kurtuluş ve kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.
Başkan Oktay mesajında, “Bu yıl büyük zaferin 98’inci yılını kutluyoruz. 98 yıl önce milletimiz; yokluk ve yoksulluğa rağmen eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadele vermiştir. Bu büyük mücadelenin sonucunda hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kurtuluş ve kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Büyük Zafer’in yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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