Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri yalnız bırakmadı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında budama yapan çiftçileri ziyaret eden Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çiftçilere destek oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında budama yapan çiftçileri ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu, çiftçilerle sohbet ederek bağlardaki son durum hakkında bilgi aldı. Gençlerin de 3 günlük kurs alarak bağ budamayı öğrenip iş sahibi olabileceğini belirten Öküzcüoğlu, "Günümüzde işsizliğin hat safhada olduğu bir dönemde, üç gün gibi kısa sürede meslek sahibi olabildiğimiz bir bölgede yaşıyoruz. Gençlerimiz bağ budama kurslarına giderek veya budak ustalarının yanında çalışarak, bağ budamayı öğrenebilirler. Bölgemizde istenirse 12 ay iş alanı bulunabilir. Hedefimiz bölgemizde 12 ay çalışılabilecek iş alanları oluşturarak işsizliği bitirmek olacak. Budama mevsimi başladı, yapraklar döküldü. Budama yapılıyor. Çubuklar çok iyi. Ben budama yapmadım ama budamayı bilirim. 6-8 arası çubuk bırakalım. Alaşehir’in budakçıları meşhurdur. Alaşehirli budakçılar Alaşehir, Salihli, Buldan, Sarıgöl, Turgutlu’ya kadar uzanan bir sahada budama yaparlar. Günümüzde işsizlik hat safhada, ancak budak öğrenmeye gelen bir kişi üç günde budak yapmasını öğrenebilir. Kimse anasının karnından budakçı veya öğrenerek doğmuyor. Bir ustanın yanında üç gün çalışıp öğreneceksiniz, ondan sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Bölgemizde en az üç ay budak işçiliği var, budak yevmiyesi 100 TL. Üç ayda 10 bin TL’yi cebinize koyacaksınız" dedi.

