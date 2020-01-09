Başkan Oprukçu: “Ortak paydamız Ereğli”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Belediye Meclis Üyeleri Ocak Ayı Meclis Toplantısı sonrası Akhüyük Termal Tesisleri’ni gezerek 2 bin 250 metreye ulaşacak sondaj çalışmasını yerinde inceledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve Belediye Meclis Üyeleri Ocak Ayı Meclis Toplantısının ardından Akhüyük Termal Tesisleri’ni gezerek 2250 metreye ulaşacak sondaj çalışmasını yerinde inceledi. Ereğli’nin gelecek yüzyılı için en önemli adımlardan bir tanesi olan tesis Başkan Oprukçu’nun 1. beş yıllık hizmet döneminde başlattığı ve 2019 Nisan ayı itibariyle tekrar fiziki rehabilite çalışmaları tamamlandı. Akhüyük Termal Tesisleri’nde, Ereğli Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Oprukçu, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerinin Ereğli’nin geleceği ortak paydasında buluşacak tesisi yerinde görmelerini önemsediğini belirtti.

“Ereğli’nin geleceği Akhüyük’te saklı”

Akhüyük Termal Tesisleri hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Oprukçu, “Akhüyük’te biri 120 metrede biri 480 metrede olmak üzere iki tane kuyu açılmış, ikisinde de termal suya ulaşılmıştır. 120 metreden çıkan suyumuz 35-36 derece, 480 metrelik kuyudan çıkan su da taban sıcaklığı 40, yüzey sıcaklığı da 38 derecedir. Şu anda kuyularımız çalışıyor. Kuyularımızda su gelişiyle birlikte önemli ölçüde bir karbondioksit gazı gelişi var. Karbondioksit gazı da sanayide ve gıda sektöründe kıymeti harbiyesi olan bir gazdır. İnşallah buradan pazarlayacağımız termal seralar, termal su ve karbondioksit ile Ereğli Belediyesinin personel giderini karşılamayı planlıyoruz" dedi.