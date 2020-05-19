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Başkan Orhan: "Bu eşsiz fırsatı kaçırmayalım"

ERZURUM HABERLERİ  | 19.05.2020 19:20 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gün olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ile birlikte yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Orhan, 2020 yılının başlarında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının ve ibadethanelerin kapalı olunmasının hüzün verici olduğunu dile getirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gün olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ile birlikte yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Orhan, 2020 yılının başlarında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının ve ibadethanelerin kapalı olunmasının hüzün verici olduğunu dile getirdi. Temennilerinin sonraki bayramların daha coşkulu ve arzu edilen düzeyde olması olduğunu anlatan Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gece, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Rabbim bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine devletimizi, milletimizi her türlü felaketten, musibetten muhafaza eylesin. Bu gece yapacağımız tüm dualarımızı Rabbim kabul eylesin. Bu duygularla tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

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