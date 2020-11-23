Başkan Orhan’dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bir mesaj yayınladı.

Mesajında özelikle pandemi dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilmesine değinen Başkan Orhan, gelecek yıl salgınlardan uzak daha güvenli sağlıklı bir eğitim öğretim temennisinde bulundu. Tarih boyunca ve dünyanın neresinde olursa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncülerinin, toplumun bütün kesimlerine yol gösterenlerin öğretmenler olduğunu anlatan Belediye Başkanı Orhan, mesajında şu görüşlere yer verdi. “Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz gibi aslında ülkemizin geleceği ve bugününü de sizler şekillendirmektesiniz. Her ne kadar yalnızca yılda bir gün hatırlanmış olsanız da aslında hiç unutamadığımız eğitim elçilerimiz olan siz değerli öğretmenlerimizin olağanüstü bir durumdan dolayı öğrencilerinizden uzak olmak zorunda kalmanız vazifenizi de sekteye uğratmaktadır. Yüzyılda bir görülen ve dünyayı etkisini altına alan salgın hastalık nedeniyle her ne kadar eğitim ve öğretimler aksamış olsa da eksikliklerin telafi edileceğinden şüphemiz yoktur. Cıvıl cıvıl çocuk seslerini yeniden işiteceğimiz okullarımız öğretmenlerimizin bilgileri ve eğitimleri ile yeniden anlam kazanacak. Hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmamayı, pes etmemeyi ve ne olursa olsun tüm gücümüzle direnmeyi siz öğrettiniz size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.”

