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Başkan Örki, “Diğer dinlerdeki insanları da kendine hayran bırakmıştır”

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Celaleddin Rumi’nin ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Örki, “Hz.

Başkan Örki, “Diğer dinlerdeki insanları da kendine hayran bırakmıştır”

Celaleddin Rumi’nin ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Örki, “Hz. Mevlana, 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen eserleri ve düşünceleri çağları aşmış, merhameti ve koşulsuz insan sevgisiyle sadece İslam alemini değil, diğer dinlerdeki insanları da kendine hayran bırakmıştır” dedi.
Mevlana Celaleddin Rumi’nin 747. vuslat yıldönümü olan ‘Şeb-i Arus’ ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mesaj yayımladı. Mevlana’nın Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan evrensel bakışı ve eserleriyle insanları sevgiye, birliğe, hoşgörüye ve kardeşliğe davet ettiğini belirten Başkan Örki mesajında, “Hz. Mevlana’nın yüzyıllar boyunca tüm dünyada yüzlerce araştırmaya konu olan hayatı, sayısız dile çevrilmiş eserleri ve öğretileri günümüzde halen tüm insanlığa ışık tutmaktadır. ‘Gel ne olursan ol yine gel. Yüz kere eğer tövbeni kırsan yine gel’ dizeleriyle, insanları dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden birlik olmaya, kardeş olmaya, barışa ve hoşgörüye çağıran Hz. Mevlana, 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen eserleri ve düşünceleri çağları aşmış, merhameti ve koşulsuz insan sevgisiyle sadece İslam alemini değil, diğer dinlerdeki insanları da kendine hayran bırakmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam alimi, filozof ve bilge kişi olan Mevlana Celalettin Rumi’yi 747’inci vuslat yıldönümünde saygı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadeleri yer aldı.

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