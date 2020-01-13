YURTHABER
  4. Başkan Örki sahaya indi

Başkan Örki sahaya indi

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle mahalle dolaşarak yapılacak çalışmaların planlamasını gerçekleştiriyor.Kışın soğuk yüzünü gösterdiği bugünlerde Başkan Örki, makamda oturmak yerine mahalle gezilerine çıkıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle mahalle dolaşarak yapılacak çalışmaların planlamasını gerçekleştiriyor.
Kışın soğuk yüzünü gösterdiği bugünlerde Başkan Örki, makamda oturmak yerine mahalle gezilerine çıkıyor. Teknik personellerden oluşan ekiple birlikte sahaya çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, özellikle uzak mahalleleri ziyaret ederek öncelikli ihtiyaçları belirliyor. Kent merkezine uzak mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Örki, “Hep söylediğimiz gibi Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için kar kış dinlemeden çalışıyoruz. Amacımız en iyi hizmeti halkımıza ulaştırmak” dedi.

10 mahalleye dokundu
Gittiği her mahallede muhtarlar ile birlikte vatandaşların da taleplerini dinleyen Örki, kent merkezine uzak olan mahallelerden Belenardıç, Eymir, Haytabey, Karataş, Goncalı, Karakurt, Kocadere, Pınarkent ve Güzelköy ile ilçenin turizm merkezleri olan Pamukkale ve Karahayıt’ta incelemelerde bulundu. Başkan Örki, buralarda düşünülen çalışmaların planlamasını yerinde görerek yaptı. Sahada incelemeler yapıp pazar yeri, çocuk parkı ve benzeri hizmetlerin getirilmesi için düşünülen alanları tespit eden Örki ve beraberindeki ekip her detayı değerlendirdi.
Örki, hedeflerinin mutlu insanların yaşadığı ilçeyi oluşturmak olduğunu söyleyerek, “Bunu sağlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. İlçemizde bulunan 61 mahallenin durumunu görmek ve bu mahallelerde en acil hangi hizmet gerekli bunu tespit etmek için ilgili başkan yardımcılarımız ve teknik personellerimizle sahada çalışıyoruz. Kent merkezine uzak olan mahallelerdeki durumu görmek için ziyaretler gerçekleştirdik. Kimi mahallemizde acil ihtiyaç pazar yeri olurken kimi mahallemizde de çocuk parkı gerekli. Yerinde gördüğümüz bu sorunları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri söylediğimiz gibi Pamukkale mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olsun istiyoruz. Onun için de Pamukkale Belediyesi olarak gereken ne varsa yapacağız. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımız bize büyük bir ilgi gösteriyor. Onların sorunlarını kendilerinde dinleyerek çözüme ulaştırmak çok daha anlamlı oluyor. Bu tür gezilerimize aralıksız devam edeceğiz. Tek hedefimiz halkımızın mutluluğu” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Denizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştıDenizli’de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 16 binden fazla vatandaşa ulaştı
Tekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlamasıTekden Hastanesi’nden ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Bayramoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Denizli'de alkol komasına girdikleri değerlendirilen 3 arkadaştan biri öldü

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.