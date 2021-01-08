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Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı

08.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede aktif olarak faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti.Kamuoyunun hızlı ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlayan gazetecilerin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Özcan, basın mensuplarına özel olarak hazırlatılan hediyeleri tek tek takdim ederek, günlerini kutladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede aktif olarak faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti.
Kamuoyunun hızlı ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlayan gazetecilerin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Özcan, basın mensuplarına özel olarak hazırlatılan hediyeleri tek tek takdim ederek, günlerini kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Özcan, akabinde Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Eğriboyun Mezarlığı’na giderek vefat eden gazetecileri mezarları başında andı.
Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden tüm basın emekçilerinin gününü kutlayan Başkan Özcan; “Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Ulusal basının bu denli güçlü ve etkin olmasının yegane unsuru hepimizin bildiği gibi yerel muhabirler ve gazetecilerimizdir. Gazetecilerin tarafsız ve özgür bir şekilde mesleğini icra edebilmeleri ise güçlü bir okuyucu kitlesine bağlıdır. Bu nedenle her vatandaşımızın yerel basına destek vermesi, yaşadığı kentten haberdar olması büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen kamuoyunun haber almasını sağlayan, bağımsız bir şekilde çalışarak doğru haberin peşinde gece gündüz demeden koşturan tüm gazetecilerin gününü bir kez daha kutluyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı

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