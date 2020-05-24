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Başkan Özcan personeli ile bayramlaştı

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Şantiyesi ’ne giderek personeli ile bayramlaştı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Şantiyesi ’ne giderek personeli ile bayramlaştı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Temizlik İşleri Şantiyesi’ne giderek personelini ziyaret eden Başkan Özcan, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak korona virüs önlemlerine uyulması gerektiğinin altını çizdi.
Tüm çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Özcan; “Sizlerin alın teri kurumadan emeklerinizin karşılığını verebilmek bizler için büyük bir sorumluluk. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bunu gerçekleştirebilmek için çalıştık. Sizlerde daha iyi ve güzel bir Nazilli için var gücünüzle emek verdiler. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları olarak sizlere büyük sorumluluklar düşünüyor. Dün olduğu gibi bugün de görevinizi layığıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Sizin ve ailenizin bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hep birlikte geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” sözlerini kaydetti.

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