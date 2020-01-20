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  4. Başkan Özdemir: “Samsun isminden söz ettiren bir sağlık şehri”

Başkan Özdemir: “Samsun isminden söz ettiren bir sağlık şehri”

SAMSUN HABERLERİ  | 20.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun’un sağlık sektöründe ismini oldukça söz ettiren bir şehir olduğunu belirterek, ”Bunda özel ve kamu hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının payı çok büyük” dedi.Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Başkan Özdemir: “Samsun isminden söz ettiren bir sağlık şehri”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun’un sağlık sektöründe ismini oldukça söz ettiren bir şehir olduğunu belirterek, ”Bunda özel ve kamu hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının payı çok büyük” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen görüşmede Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Başkan Özdemir’e hastane ve yürüttükleri hizmetler hakkında bilgiler verdi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ziyaretten ötürü Armutlu ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Samsun son yıllarda sağlık sektöründeki adımları ile isminden söz ettiren bir sağlık şehri oldu. Bunda özel ve kamu hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının payı çok büyük” diye konuştu.
Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu’ya Kurumsal Pazarlama Müdürü Cihan Başoğlu ve Kurumsal Pazarlama Uzmanı Pirsu Düzgün eşlik etti.

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