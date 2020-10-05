Başkan Özkan Altun’dan küçük İsmail’e moral ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yünören Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri nedeniyle arkadaşları ile birlikte olamayan İsmail Duran’ı evinde ziyaret etti.

Küçük İsmail’in sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Başkan Altun, küçük çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Özkan Altun,"Yünören mahallemizde bu yıl okullu olan ancak yaşadığı kronik rahatsızlığı nedeniyle arkadaşları ile bir arada olamayan küçük İsmail’i evinde ziyaret ettik. Yavrumuza ve Duran ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çocuklarımızın okullarına dönebilmesi için alınan tedbirlere hep birlikte uymamız, yapılan uyarıları dikkate almamız gerekiyor. İnşallah birlikte bu sürecide aşacağız. Ziyaretimiz sonrası mahalle muhtarımız Uğur Ulusoy ile mahallemizde incelemelerde bulunarak yapacağımız çalışmaları değerlendirdik." dedi.

