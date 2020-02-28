YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Öztürk, ticari taksicilerle toplantı düzenledi

Başkan Öztürk, ticari taksicilerle toplantı düzenledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede hizmet veren ticari taksi sahipleriyle istişare toplantısı düzenledi.Yahyalı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Esat Öztürk’ün yanı sıra, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa ve taksi sahipleri katıldı.Toplantı da Yahyalılı taksicilerin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uyum süreci ele alındı.Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, “ Toplantı vesilesiyle taksici esnafımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede hizmet veren ticari taksi sahipleriyle istişare toplantısı düzenledi.
Yahyalı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Esat Öztürk’ün yanı sıra, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa ve taksi sahipleri katıldı.
Toplantı da Yahyalılı taksicilerin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uyum süreci ele alındı.
Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk, “ Toplantı vesilesiyle taksici esnafımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim kazancınızı, müşterinizi bol etsin. Kazasız, belasız bir şekilde evinize rızık götürmeyi nasip etsin. İlçemizde 23 adet taksici esnafımız bulunuyor. Resmi olarak da 4 adet durağımız var. Gerek belediyemizin gerek odamızın gerekse sizlerin amacı insanlarımıza daha kaliteli, güvenli bir yolculuğu temin etmek. Bunu sağlamak içinde size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bereketli bir toplantı yaptık. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, her zaman esnafımızın yanındayız. Bizim ayakta kalabilmemiz, sizin ayakta kalabilmenizle orantılı. Ben sizlere dua ediyorum, sizlerden de dua bekliyorum. Allah çalışmalarınız da kolaylıklar versin. Asıl olan birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve güvenliğimiz” diye konuştu.
Toplantıya ev sahipliğinden dolayı Başkan Esat Öztürk’e teşekkür eden Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa ’da, “ Belediyemiz ev sahipliğinde, taksici esnafımızla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptık. UKOME’ nin verdiği karar doğrultusunda belediyemiz ve şoförler odasının çalışmasıyla durak sayımızı, ticari taksi sayımızı belirlemek ve araçların tek tip kaplama olması için toplantı yaptık. Güzel bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:56
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.