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Başkan Palancıoğlu, iki kültür-sanat projesi için İstanbul’da inceleme yaptı

06.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi ve Selçuklu Anıtı projesi için İstanbul’da bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi ve Selçuklu Anıtı projesi için İstanbul’da bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, iki önemli proje için İstanbul’da inceleme yaptıklarını belirtti.
Kayseri’nin sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir olduğunu ve mekân ihtiyacını giderecek bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Projemiz Melikgazi’ye çok yakışacak. Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi; 700 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, fuaye alanı, prova odası, sergi salonları ve kafeteryanın yer alacağı Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi konserlere, sergilere, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacaktır. Kubbe formunda tasarlanacak yapı Kayseri’nin simgelerinden olacak ve vatandaşların sanatsal etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacak. Mimarisini Selçukludan esinlendiğimiz Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi ile hem Selçuklu mimarisini gelecek kuşaklara aktaracağız hem de kültür ve sanata güzel bir merkez kazandırmış olacağız. Bu kapsamda Melikgazi’mize kazandıracağımız birçok etkinliğin gerçekleştirileceği ’Kubbe Etkinlik, Gösteri ve Kongre Merkezi’ için İstanbul’da incelemelerde bulunduk. Aynı zamanda şehir merkezimize bir ’Selçuklu Anıtı’ yapacağız." dedi.
Her iki projenin Kayseri’ye hatta İç Anadolu’ya yakışacak bir cazibe merkezi olduğunu Kayseri’ye yeni bir vizyon kazandıracağını ifade eden başkan Dr. Palancıoğlu her iki eseri çok önemsediklerini, Selçuklu Anıtı ile günümüzde dahi eserleri hala kullanılan Selçuklular için bir anıt eseri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

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