Başkan Pekyatırmacı: “Sille’yi aslına uygun olarak gelecek nesillere taşıyacağız”

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi içerisinde yer alan 397 bin 281 metrekare alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Resmi Gazete’de de yayımlanan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi içerisinde bulunan alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2743 no’lu kararıyla yenileme alanı olarak belirlendi. Karar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Konya’nın tarihi sembollerinden olan Sille’de bu kararla tarihi dokusuna uygun olarak yenileme çalışmaları ihtiyaca göre titizlikle sürdürülecek. Söz konusu karar, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanununun 2. Maddesi uyarınca verildi. 64 ayrı koordinatla belirlenen yenileme alanı, Sille Mahallesi yerleşim yerinin tamamını oluşturuyor.

“Sille’yi aslına uygun olarak gelecek nesillere taşıyacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yüzlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selçuklu’nun tarihi miraslarından olan Sille’nin önemli bir kültür vadisi olduğunu ifade etti. Sille’nin önemli bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Sille’de bugüne kadar Sokak sağlıklaştırmaları, ibadethane restorasyonları, cephe iyileştirmeleri, dere ıslahı, Sille Baraj Parkı’nın bölgeye kazandırılması gibi çok geniş yelpazede birçok çalışmayı sürdürdük. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alınan ’yenileme alanı’ kararı Sille’nin geleceği adına bizleri sevindiren bir karar oldu. Buradaki tarihi dokuya zarar vermeden, Sille’nin aslına uygun tarihini ve kültürel yapısını koruyarak geçmişle geleceği titiz çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz. Alınan bu kıymetli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kararın Konyamıza,Selçuklumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



