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Başkan Sağlam ve Karataş’dan Öz destek

27.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Başkan Sağlam ve Karataş’dan Öz destek

Erzurum’un Horasan İlçesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımı ile düzenlenen Ak Parti Erzurum 7.

Erzurum’un Horasan İlçesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımı ile düzenlenen Ak Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresine 2 bine yakın kişi 380 araçlık konvoy ile katıldı.
Horasan´da bir haftadan bu güne aralıksız olarak anons yapan araçlar, bilboard, görsel afişler, sosyal medya hesaplar ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş Erkan Kandemir’in katılacağı kongre hakkında halkın bilgilendirilmesi sağlandı.
Türkiye´de çeşitli illerde yapılan olağan kongre ve mitinglere Milyonlarca insan katılırken Erzurum´da yapılan kongre ve mitinge de binlerce vatandaş katıldı.
Horasan´da her kesimden iki bine yakın vatandaş Belediye Binası önünden, ve Kırsal mahallelerden 380 araçlık konvoy ile Erzurum´a hareket etti. Horasan da gerçekleştirilen organize ile İlçe çıkışı ve Erzurum yolu üzerinde konvoy oluşturulurken yüzlerce araç ve otuza yakın otobüs ile vatandaşlar Erzurum´a taşındı. Toplanan binlerce Horasanlı vatandaşlar “Dik Dur Eğilme Horasan Seninle” sloganlarıyla Kazım Karabekir Stadyumu yanında bulunan miting alanına giriş yaptı. Gruba miting alanında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundular.
Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam ve Ak Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş miting sonrası açıklama yaparak; "Bugün Erzurum´da sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı ağırlama on gururunu onurunu ve mutluluğunu yaşadık bizler Milletimize, Bayrağımıza, Vatanımıza ve Devletimize sahip çıkarak birlik ve beraberliğimizi Tüm Türkiye´de olduğu gibi yedi düvele duyurduk. İlçemizden bu güne şahitlik eden yaklaşık iki bin vatandaşımıza Kongremize katılım sağlayıp yoğun ilgi gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Güvenoyu tazeleyerek Ak Parti Erzurum il Başkanlığına devam eden İl başkanımız sayın Mehmet Emin Öz ve değerli yönetim üyelerini ilçemiz halkımız adına tekrar tebrik ediyor bu yolda nice başarılı çalışmalar diliyoruz” dedi.

Başkan Sağlam ve Karataş’dan Öz destek

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