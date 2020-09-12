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Başkan Şahin, dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti

BİLECİK HABERLERİ  | 12.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi Mahalle Konağı’nda yer alan dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti.Mahalle Muhtarı Mustafa Vural ve mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin bütün güzel çalışmalara her zaman katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi Mahalle Konağı’nda yer alan dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti.
Mahalle Muhtarı Mustafa Vural ve mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin bütün güzel çalışmalara her zaman katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Bilecik Belediyesi tarafından mahalle konağında yapılan tadilat çalışması dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkür eden Muhtar Mustafa Vural ve mahalle sakinleri, mahalle konağında salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ve eğitimlerin önemine değinerek, Bilecik Belediyesi olarak kadınlara istihdamına katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. Bilecik Belediyesi’nin başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumdaki her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını giderecek projeler hazırladıklarını kaydeden Başkan Şahin, mahalle sakinlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ziyaret; Başkan Şahin, Başkan Yardımcısı Subaşı ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Başkan Şahin, dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti

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