YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Şahin: "Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir”

Başkan Şahin: "Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir”

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, 13 Haziran 1989 tarihli, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun uygulamaya girmesinin 31’inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir” dedi.Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 31.

Başkan Şahin: "Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir”

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, 13 Haziran 1989 tarihli, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun uygulamaya girmesinin 31’inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir” dedi.
Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 31. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında “13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’ ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerinin yasal statüsüne kavuştuğunu ifade eden Başkan Şahin, “Meslek yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla birlikte meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ürettiği ve oluşturduğu değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.
Teknolojinin hızlı gelişimine her koşulda en hızlı şekilde ayak uydurduklarını vurgulayan Şahin, “Devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmişlerdir. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile her zaman paylaşmıştır. Bu duygularla 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 31’inci yıl dönümünü dolayısıyla mesleğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Başkan Ceyhun: "50 milyon dolarlık yatırım hayırlı olsun"

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta’ya koştu

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

Domuz bekindeki vatandaş kazara kendini vurdu: 1 ölü

Domuz bekindeki vatandaş kazara kendini vurdu: 1 ölü

Van Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.