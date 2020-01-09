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  4. Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu

Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Her Zaman Birlikte” projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde; toplumda sürdürülebilir barış ortamını sağlamak, vatandaş-devlet iletişimini güçlendirmek ve gençlere devlet olgusunun önemini vurgulamak amaçlandı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, belediye bünyesinde yapılan değişiklikleri anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Her Zaman Birlikte” projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde; toplumda sürdürülebilir barış ortamını sağlamak, vatandaş-devlet iletişimini güçlendirmek ve gençlere devlet olgusunun önemini vurgulamak amaçlandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, belediye bünyesinde yapılan değişiklikleri anlattı. Gençlere dönük Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nı kurduklarını söyledi. Bu başkanlık çatısı altında teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesinde genç kuşağa destek olduklarını dile getirdi.
Öte yandan dünyanın bilim ve teknoloji çağını yaşadığını aktaran başkan Şahin, “Teknofest bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek. Bu festivalin şehrimizde yapılması için büyük gayret gösterdik. Kentte bulunan 1 milyon gencin varlığını her mecrada tekrar tekrar hatırlattık. ‘Biz bu festivalin altından rahatlıkla kalkarız’ dedik. Böylelikle eylül ayında düzenlenmesi planlanan Teknofest’e Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden insan, şehrimizi ziyaret edecek” dedi.
Sohbetin ardından günün anısına Başkan Fatma Şahin, Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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