YURTHABER
  4. Başkan Şahin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Şahin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.Başkan Şahin, “Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.Şahin, basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemli olduğunu aktardı.Başkan Fatma Şahin, mesajında, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır.

Başkan Şahin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.
Başkan Şahin, “Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.
Şahin, basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemli olduğunu aktardı.
Başkan Fatma Şahin, mesajında, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Yerelden ulusala çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep’te, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında, bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman-mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Kapkaç şüphelisi 2 şahıs tutuklandıKapkaç şüphelisi 2 şahıs tutuklandı
2019’da Güneydoğu’dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı2019’da Güneydoğu’dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Seher Eczanesi
Sehitkamil
Yasemin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Hayırsever vatandaştan muhtaçlara yardım

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.