YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin’den kandil mesajı

Başkan Şahin’den kandil mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 27.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Regaip Kandili mesajı yayımladı.Başkan Şahin, mesajında, "Mübarek üç aylara girdik.

Başkan Şahin’den kandil mesajı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Regaip Kandili mesajı yayımladı.
Başkan Şahin, mesajında, "Mübarek üç aylara girdik. Allah bu mübarek günlerde Suriye, Irak, Libya’da vatan, millet, bayrak, devlet için savaşan kahramanlarımıza Allah güç, kuvvet versin, korusun. İslam âleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat Salı günü başladı. Bolca duaların ve ibadetlerin yapıldığı üç aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. İslam’a göre önemi ayet ve hadislerle vurgulanan bu zaman dilimlerine "üç aylar" ismini Türk milleti verdi. Bu da halkımızın bu ayları ne kadar sevdiğini ve ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu müstesna zaman dilimi ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeye, gaflet uykusundan uyanmaya vesile olmalıdır. Bu manevi iklim aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını, basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, yüce dinimizin bizden ısrarla istediği barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır. İslam âleminin kardeş kavgaları içine sokularak, katledildiği, emperyalizmin bölüp, parçaladığı, Müslümanların evlerinden, kentlerinden göç ettirildiği dönemdeyiz. Allah bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul etsin, Allah tüm İslam âlemine birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Tüm İslam âleminin, tüm Türk dünyasının ve tüm ezilen dünya halklarının umudu Türkiye Cumhuriyetine, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’a güç, kuvvet versin. Allah Suriye’de, Irak’ta, Libya’da İslam için, sınırlarımızın güvenliği için savaşan kahramanlarımızı korusun, onların yardımcısı olsun" ifadelerini kulandı.

Başkan Şahin’den kandil mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Balıkesir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Diyarbekirspor kalan tüm maçları kazanmak istiyor

Diyarbekirspor kalan tüm maçları kazanmak istiyor

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

Otomobiliyle polisten kaçan alkollü sürücü 4 araca çarptıktan sonra yakalandı

Bilecik Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Bilecik Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci’ye Söğüt Ve İnhisar'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci’ye Söğüt Ve İnhisar'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.