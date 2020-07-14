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Başkan Sandal, çalışmaları yerinde inceledi

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sandal, üç mahalledeki kreş inşaatları ile çeşitli mahallelerde yapımı süren yol, park ve spor alanlarını gezdi.
İlçenin 24 mahallesinde eğitim standartları yüksek, modern kreşler açmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda Manavkuyu, 75. Yıl ve Postacılar Mahallesinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Manavkuyu Çamkıran kreşinde son aşamaya gelinirken, projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. İlk olarak Çamkıran’da süren çalışmaları inceleyen Başkan Sandal, ardından 75. Yıl ve Postacılar Kültür Merkezlerindeki kreş inşaatlarına geçti. 75. Yıl Kültür Merkezinin giriş katının kreş olarak düzenlendiğini belirten Başkan Sandal, aynı şekilde Postacılar Kültür Merkezinin alt katında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayraklı’da yapımı devam eden yollar, parklar ve spor alanlarını da gezen Başkan Sandal, Gündüz Ökçün Parkı’ndaki yenileme projesi ile Öğretmenevi önündeki parkta bulunan spor alanlarını inceledi. Zeminleri ve telleri yenilenerek boyanan basketbol sahalarının, potaları yerleştirildikten sonra hizmete açılacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle alt yapı işleri tamamlanan Alpaslan Mahallesi 1620/12 Sokak’ı da ziyaret eden Başkan Sandal, kilit parke döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Başkan Sandal, "İlçemize modern görünümlü tesisler kazandırmak istiyoruz. Her güzel iş, Bayraklı halkı için. Tüm enerjimizle başka bir Bayraklı için çalışıyoruz" dedi.

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