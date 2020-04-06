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Başkan Sandıkçı: "İnsanlarımızın hizmetkarıyız"

SAMSUN HABERLERİ  | 06.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman olduğu gibi, bu zorlu günlerde de, insanlarımızın yanında olmaya, yardımlarına koşmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.Korona virüsüne karşı çalışmalarını dört koldan aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, salgından dolayı evinden çıkamayan, yalnız yaşayan, kronik hastalığı olan, işsiz kalmış, kepenk kapatmış kişilere yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.“Gün birlik olma günü”Bu zorlu süreçte Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi ekibinin çalışmalarını 7/24 olacak şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Sandıkçı, "Göreve geldikten sonra kurmuş olduğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi insanların hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiği bu günlerde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman olduğu gibi, bu zorlu günlerde de, insanlarımızın yanında olmaya, yardımlarına koşmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Korona virüsüne karşı çalışmalarını dört koldan aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, salgından dolayı evinden çıkamayan, yalnız yaşayan, kronik hastalığı olan, işsiz kalmış, kepenk kapatmış kişilere yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

“Gün birlik olma günü”
Bu zorlu süreçte Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi ekibinin çalışmalarını 7/24 olacak şekilde sürdürdüğünü belirten Başkan Sandıkçı, "Göreve geldikten sonra kurmuş olduğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi insanların hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiği bu günlerde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Gün birlik olma, beraber olma, ihtiyacı olanlara hep birlikte destek olma günüdür. Birlikte zorda kim varsa yardımına koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Şu ana kadar 750 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırdık”
Başkan Sandıkçı, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi koordinesinde muhtarların katkılarıyla ilçede şu ana kadar 750 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırdıklarını ifade ederek, "Ülkemizde hayat normale dönene kadar, iş birliği içinde yardımseverlerimizle, muhtarlarımızla birlikte bünyemizde oluşturduğumuz profesyonel ekibimiz ilçemiz genelinde hasta, yaşlı, yalnız yaşayan, işsiz kalmış, kepenk kapatmış ne kadar vatandaşımız varsa, kendilerine tek tek ulaşarak imkanlarımız dahilinde yardımlarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, lütfen sizler evinizde kalın. Canik Belediyesi olarak bizler daima sizlerin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

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Ilkadim
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Ilkadim
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