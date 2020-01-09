Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleğinin sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisi olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan İsmail Say, gazetecilerin gününü kutlayarak, "Zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeden kutsal bir görevi yerine getiriyor. Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği; sorumluluk, fedakarlık ve vicdan gerektiren, zor fakat onurlu mesleklerden birisidir. Günümüzde basın, gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği önemli gelişmeler kaydetmiştir. Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin gözü kulağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum dedi" dedi.

