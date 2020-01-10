Başkan Saygılı, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görevini icra eden basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesine ait Konak Evlerde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, medya sektöründe çalışan tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilerin meslek etiği ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını söyledi. Basın sektörünün değerinden bahseden Saygılı “Gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek ilkelerine uyan gazetecilerin zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2020 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum” dedi.

Buradaki programın ardından basın mensuplarına çeşitli hediyeler veren Saygılı, toplu hatıra fotoğrafı çekindi.

