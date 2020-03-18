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Başkan Saygılı’nın Çanakkale Zaferi mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Başkan Saygılı’nın Çanakkale Zaferi mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı mesajında; “Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek isteyen bir ulusun bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen dünya ülkelerine, varlığını bir kez daha kanıtladığı destanın adıdır. Bu destanı milletimiz yazmıştır. 250 bini aşkın şehidimiz ve yüz binlerce gazimiz adlarını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferimizin 105. Yıl dönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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