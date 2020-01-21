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  4. Başkan Şayir muhtarları dinledi

Başkan Şayir muhtarları dinledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

İlçede bulunan mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Biz işimizi samimiyetle yapmaya çalışıyoruz" dedi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in her ay koordineli olarak organize ettiği aylık muhtarlar toplantısı 12 ilçe muhtarının katılımı ile gerçekleşti.

İlçede bulunan mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Biz işimizi samimiyetle yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in her ay koordineli olarak organize ettiği aylık muhtarlar toplantısı 12 ilçe muhtarının katılımı ile gerçekleşti. Tavşancıl Sahil Restaurant’ta gerçekleşen aylık muhtarlar toplantısına Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ev sahipliği yaparken, toplantıya Başkan Yardımcıları Muhiyettin Gültekin, Edip Bingöl ve Sinan Yaşar ile İstihdam Birim Müdürü Yaşar Efiloğlu, Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Sorumlusu Mehmet Turak ile tüm mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Halkımıza hizmet noktasında elimiz ayağımızdır. Muhtarlarımızla birlikte kentimizi yönetmek için sürekli koordineli bir şekilde bir araya gelerek öncelikli hizmetlerimizi belirleyerek çalışıyor. İlçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için muhtarlarımızın taleplerini elimizden geldiğince ivedi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 9 aylık bir süreç geçti. Bu süreçte önemli çalışmalar ve görüşmeler yaptık. Bundan sonraki süreçte ilçemizin bir çok noktasında projelerimiz start almaya başlayacak. Yani şimdi hizmet zamanı, 2020 yılında ilçemiz şantiyeye dönecek. Muhtarlarımızdan ve halkımızdan yapılacak olan çalışmalar için yaşayacakları sıkıntılardan dolayı şimdiden özür diliyorum. Şu bilinmeli ki şantiye olmadan proje olmuyor. Sıkıntılar yaşanmadan güzellikler meydana çıkmıyor. Onun için halkımızdan biraz anlayış bekleyeceğiz. Biz işimizi samimiyetle yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde belediye olarak bir süre tasarruf tedbirleri aldık. Başarı ekip işidir dedik. Devletimiz, Büyükşehir belediyemiz ve belediyede ki ekibimizle güzel işler yapmaya başlıyoruz. İlk geldiğimizde belediye personelimiz arasında işin ehline verilmesi adına bir takım çalışmalar yaptık. Güzelde oldu. Daha verimli çalışmalar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.
Başkan Şayir yaptığı açıklamaların ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinledi. Muhtarların sorunlarını not alan Başkan Şayir, sorunların çözümü için çalışma yapacaklarını söyledi.

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