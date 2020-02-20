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Başkan Sekmen: “Muhtarlarımız bizim her daim önceliğimizdir”

ERZURUM HABERLERİ  | 20.02.2020 09:56 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlçelerimiz, sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızın ilgisi ve desteğiyle güzel kalmaya devam edecek” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in muhtarlarla yaptığı istişare toplantıları son sürat devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlçelerimiz, sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızın ilgisi ve desteğiyle güzel kalmaya devam edecek” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in muhtarlarla yaptığı istişare toplantıları son sürat devam ediyor. İlçelere yönelik olarak gerçekleştirdiği her ziyarette muhtarlarla bir araya gelen Başkan Sekmen, temasları kapsamında merkez ilçelerin muhtarlarıyla da buluşuyor. Erzurum’un merkez ilçelerinde görev yapan mahallelerin muhtarlarını Büyükşehir Belediyesi’nde konuk eden Sekmen, hem bir durum değerlendirmesi yaptı, hem de yeni sezonun hizmet ve yatırım planlarından bahsetti. Mahalle muhtarlarını büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Sekmen, görüş, öneri ve talepleri ise anında kayda geçti.
“Muhtarlarımız başımızın tacıdır”
İstişare toplantısında konuşan Başkan Mehmet Sekmen, yerel yönetim mekanizmasının en önemli unsurlarından birisinin muhtarlar olduğunu belirterek, “Bizler halka yerinden hizmet esası üzerine kurulu bulunan yerel yönetim sistemini ifade ediyoruz. Kuşkusuz bu sistem içerisinde en büyük paydaşımızı da muhtarlarımız oluşturuyor. Ve biz biliyoruz ki; muhtarlarımızla sürekli temas ve irtibat halinde olmak demek; hem kazan kazanmak, hem de verimli ve sürdürülebilir hizmetler üretmek anlamına geliyor. Bu sebeple muhtarlarımızla sürekli işbirliği içerisinde kalmayı, en öncelikli görevlerimizden birisi olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.
Muhtarlarla altyapı yatırımlarından ulaşım ağlarına, çevre düzenleme çalışmalarından eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine varıncaya kadar birçok konuda müzakerelerde bulunan Başkan Sekmen, yeni hizmet sezonuna dair ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Sekmen, mahalle muhtarlarının dile getirdiği beklenti, görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlayacakları yol haritası ile bu yılı da dolu dolu geçireceklerini sözlerine ekledi.

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