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Başkan Sekmen’ne hizmet teşekkürü

ERZURUM HABERLERİ  | 01.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Erzurum’un son yıllarda cazibesi hızla artan ilçelerinin başında gelen Aziziye’de, belediye yatırımlarının da aynı oranda artış göstermesi dikkat çekiyor.Aziziye Belediyesi yatırımları ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin de belediyecilik yatırımlarında Aziziye ilçesine gösterdiği ilgi ilçe halkı tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.

Erzurum’un son yıllarda cazibesi hızla artan ilçelerinin başında gelen Aziziye’de, belediye yatırımlarının da aynı oranda artış göstermesi dikkat çekiyor.
Aziziye Belediyesi yatırımları ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin de belediyecilik yatırımlarında Aziziye ilçesine gösterdiği ilgi ilçe halkı tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Erzurum’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca’da bu yaz aylarında başlanan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan büyük destek ile Aziziye Caddesi üzerinde park alanları ve kent meydanı uygulaması büyük oranda tamamlandı. Ilıca Mahallesi’nin tamamıyla çehresini değiştiren projeler konusunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, destekleri konusunda teşekkür ettiklerini söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, son yapılan yatırımlar sayesinde Ilıca’da büyük değişimin devam ettiğini aktardı.
Başkan Sekmen’in Vizyonu Büyük Kazanç
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte 6 yılı aşkın süredir uyumlu bir çalışma sergilediklerine dikkat çekti. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan Ilıca’da ve ilçemize bağlı köylerin yollarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile büyük başarılar sağlandığına vurgu yapan Başkan Orhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in, belediyecilik tecrübeleri bizlere ilham oluyor. Uyumlu çalışmalarımız ile kangren hale gelmiş sorunların bile üstesinden geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in her talebimize destek olması ve bu anlamda deneyimi bizim için önemli bir avantaj sağlıyor. Erzurum, Mehmet Sekmen faktörüyle çok iyi konuma geldi ve gelmeye de devam edecektir" diye konuştu.

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Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
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