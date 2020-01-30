Başkan Şemsettin Akağaç: "Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız"

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan “Yanınızdayız Elazığ” kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.

Dumlupınar Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların getirdikleri battaniye, giysi, hijyen maddeleri, kuru gıda, ısıtıcı ve ayakkabı gibi farklı malzemeler belirli bir düzen içinde kolilere ayrılarak kayıt altına alındı ve ardından araca yüklendi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı konuşmada “Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem bizleri derinden çok üzdü. Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. Depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına Kaymakamlığımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkardık. Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız’’ ifadelerini kullandı.

