YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya geldi

Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek onlara moral verdi. Başkan Soner Çetin, “Evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Ancak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlarla yemek yiyen Başkan Soner Çetin, “Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Haftanın bir günü birkaç saat de olsa dışarı çıkma şansınız oluyor. Ama bugünlerde böyle davranmak gerekiyor. Biraz daha sabırlı olun. Bu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.
Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde Çukurova Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlatarak, “Bu süreçte Çukurova’nın tüm sokaklarını defalarla ilaçlı suyla yıkadık. İşyerlerini ve ibadethaneleri dezenfekte etti. Ayrıca sokağa çıkmaları yasak olan siz büyüklerimizin emrinde olduk. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek servisi yaptık, gıda yardımında bulunduk, maske dağıttık ve gerektiğinde maaşlarını çektik. Bu hizmetleri elimizden geldiğince eksiksiz yapmaya gayret ettik. Yaptığımız bu çalışmaların Çukurova’da ve Adana’da salgının etkisinin az olmasına katkısı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Siz emredin biz yapalım” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, yemek boyunca vatandaşlarla sohbet ederek bir isteği olup olmadığını sordu. Başkan Soner Çetin, kendilerini ağırladığı için Beyzade Kebap işletmecilerine de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da yalnız yaşayan engelli kişi evinde ölü bulundu

Adana'da yalnız yaşayan engelli kişi evinde ölü bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Tufanbeyli’de kadınların kömbe mesaisi

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.